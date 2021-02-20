Хавбек «Аталанты» Фройлер удален на 17-й минуте матча с «Реалом». Арбитр не смотрел повтор

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Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер удален с поля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:0, первый тайм).

На 17-й минуте главный арбитр Тобиас Штилер показал 28-летнему хавбеку прямую красную карточку за фол на Ферлане Менди у линии штрафной площади команды из Бергамо.

Отметим, что рефери не ходил сам смотреть повтор момента.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» – «Реал». Также доступен текстовый онлайн.

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