Алаба хочет играть в полузащите в новом клубе. Такое условие он выдвинул «Реалу» и «ПСЖ»

Пока неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру защитник , который некоторое время назад объявил, что покинет «Баварию» этим летом.

Фаворитами в борьбе за австрийца являются мадридский и . При этом футболист поставил клубам такое условие: он согласится перейти в ту команду, где ему гарантируют место в полузащите. На этой позиции Алабе наиболее комфортно, пишет As со ссылкой на Le Parisien.

Ранее сообщалось, что игрок уже согласовал условия контракта с «Реалом». Также появлялись сведения об интересе к футболисту со стороны кандидата на пост президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

В этом сезоне Алаба отыграл 21 матч в Бундеслиге, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

Алаба прощается с «Баварией» после 13 лет (и 26 титулов!) в клубе. В юности он ее ненавидел, Рибери познакомил с ночной жизнью, Пеп назвал богом