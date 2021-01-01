Президент «Урала»: «ЦСКА отозвал Помазуна, у них заболел Акинфеев»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Илья Помазун Р-Спорт Здоровье Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что арендованный у ЦСКА вратарь Илья Помазун возвращается в армейский клуб из-за болезни Игоря Акинфеева.

«ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь Игорь Акинфеев. В контракте [Помазуна с «Уралом»] было прописано, что они в любое трансферное окно могут забрать своего футболиста. Они этим и воспользовались, так как случилась беда.

Конечно, у нас возникли проблемы теперь, плохо, что это случилось в последний день трансферного окна. Мы были к этому не готовы совершенно. Жизнь продолжается, будем искать вратаря, но у нас есть Ярослав Годзюр, который, думаю, достойно заменит Помазуна», – сказал Иванов.

Помазун выступал в аренде в «Урале» с лета 2020 года.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья