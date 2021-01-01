Президент «Урала»: «ЦСКА отозвал Помазуна, у них заболел Акинфеев»

Президент «Урала» сообщил, что арендованный у ЦСКА вратарь возвращается в армейский клуб из-за болезни .

отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь Игорь Акинфеев. В контракте [Помазуна с «Уралом»] было прописано, что они в любое трансферное окно могут забрать своего футболиста. Они этим и воспользовались, так как случилась беда.

Конечно, у нас возникли проблемы теперь, плохо, что это случилось в последний день трансферного окна. Мы были к этому не готовы совершенно. Жизнь продолжается, будем искать вратаря, но у нас есть Ярослав Годзюр, который, думаю, достойно заменит Помазуна», – сказал Иванов.

Помазун выступал в аренде в с лета 2020 года.