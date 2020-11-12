Помазун об уходе Овчинникова из ЦСКА: «Был немножко в шоке. Он сделал меня как вратаря»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий за на правах аренды, высказался об уходе из тренерского штаба московского клуба.

– Чему научились у Сергея Овчинникова?

– Я считаю, что он проложил мне дорогу к тому, чтобы я сейчас играл в Премьер-лиге. Взял меня семнадцатилетним и просто сделал как вратаря – ментально, психологически, практически. Очень многое мне дал.

– Что дал Акинфеев?

– Очень много подсказывал и показывал. Словами и своим примером, своими действиями на поле. Тренироваться рядом с Игорем – большой опыт, отличная школа.

– Как отнеслись к уходу Овчинникова из ЦСКА?

– Я не ожидал на самом деле. Был немножко в шоке. Мы с ним до сих пор общаемся после моих игр за «Урал». Он подсказывает мне вратарские нюансы.

– Год назад, когда вы были дублером Акинфеева, Овчинников назвал вас одним из лучших вратарей . Это был аванс или справедливая оценка?

– Сергей Иванович – опытный тренер и вратарь. Ему видней. На тот момент я провел мало игр на заметном уровне, но он видел меня ежедневно и, видимо, что-то подмечал во мне на тренировках.

– Вы признавались, что два мяча в первые десять минут от «Рубина» летом 2017-го пропустили из-за мандража. Как избавились от него в следующих играх?

– В те десять минут я немного подломился. Не думал, что будет столько психологического давления. Отовсюду. Дальше я уже был готов к этому и чувствовал себя иначе.

– Что говорил Овчинников перед вашим дебютом в Лиге чемпионов – против «Ромы»?

– В день игры особых слов уже не требовалось, потому что я сам настраивался на матч. Сергей Иванович только сказал: «Будь спокоен и уверен. Ни на что не обращай внимание».

– Осталась какая-то память от той поездки в Рим?

– С игроками «Ромы» я ничем не менялся. Сохранил только футболку, в которой играл. Лежит в шкафу.

Тот матч, конечно, выделяется, потому что стал для меня первым в Лиге чемпионов, но в психологическом отношении мне очень помогла и игра Лиги Европы с «Эспаньолом» через год. В Барселоне мы победили, я отыграл на ноль, и тот матч [вместе с победами над «Аланией» и «Уфой» в Кубке] дал мне большой толчок в плане уверенности, – сказал Помазун.

Овчинников покинул ЦСКА вместе с Виктором Онопко. Сроки их контрактов с клубом истекли.