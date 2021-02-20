Матюнин назначен на матч «Зенит» – «Ростов», Кукуян – на игру «Локо» с ЦСКА, Лапочкин – на «Спартак» – «Рубин»

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 20-го тура российской Премьер-лиги.
26 февраля
Судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.
27 февраля
«Химки» – «Уфа»
Судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья – Владимтир Сельдяков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.
Судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.
Судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Арсенал»
Судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Тарас Безубяк.
28 февраля
«Спартак» – «Рубин»
Судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Владимир Овчинников.
«Ахмат» – «Динамо»
Судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Воронцов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Сергей Зуев.
«Краснодар» – «Урал»
Судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Владимир Енютин.