Матюнин назначен на матч «Зенит» – «Ростов», Кукуян – на игру «Локо» с ЦСКА, Лапочкин – на «Спартак» – «Рубин»

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РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 20-го тура российской Премьер-лиги.

26 февраля

«Тамбов»«Ротор»

Судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.

27 февраля

«Химки» – «Уфа»

Судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья – Владимтир Сельдяков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Зенит»«Ростов»

Судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив»ЦСКА

Судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Арсенал»

Судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Тарас Безубяк.

28 февраля

«Спартак» – «Рубин»

Судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Владимир Овчинников.

«Ахмат» – «Динамо»

Судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Воронцов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР –  Василий Казарцев; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Урал»

Судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР –  Николай Волошин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Владимир Енютин.

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