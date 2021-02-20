Месси забил 13-й гол в 2021-м – лучший результат топ-5 лиг Европы. У Левандовского на гол меньше

громит в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании (3:0, второй тайм).

Дубль сделал нападающий каталонской команды , для которого голы стали 12-м и 13-м за клуб в 2021 году.

Аргентинец лидирует по количеству забитых мячей во всех турнирах среди игроков топ-5 лиг Европы в этом году. ( ) идет вторым с 12 голами, у ( Дортмунд) 10 голов.

В гонке бомбардиров Ла Лиги Месси также лидирует с 18 голами, опережая уже на два мяча.