Месси забил 13-й гол в 2021-м – лучший результат топ-5 лиг Европы. У Левандовского на гол меньше

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«Барселона» громит «Эльче» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании (3:0, второй тайм).

Дубль сделал нападающий каталонской команды Лионель Месси, для которого голы стали 12-м и 13-м за клуб в 2021 году.

Аргентинец лидирует по количеству забитых мячей во всех турнирах среди игроков топ-5 лиг Европы в этом году. Роберт Левандовски («Бавария») идет вторым с 12 голами, у Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд) 10 голов.

В гонке бомбардиров Ла Лиги Месси также лидирует с 18 голами, опережая Луиса Суареса уже на два мяча.

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