Месси забил в 7-м матче Ла Лиги подряд и возглавил список бомбардиров

играет с в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании (3:0, второй тайм).

Счет на 48-й минуте открыл нападающий каталонской команды , а на 69-й минуте он забил второй мяч. Таким образом, у него стало 18 голов в текущем розыгрыше Ла Лиги.

В списке бомбардиров турнира аргентинец вышел на чистое первое место, опередив форварда (16 голов).

В начале февраля Суарес опережал Месси на три гола. Капитан «Барсы» забил в трех последних матчах Примеры уже 5 мячей, а всего он забивает в семи играх чемпионата подряд (11 голов на данном отрезке).