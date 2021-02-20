🏆 У Миранчука и «Аталанты» серьезный противник в 1/8 ЛЧ – мадридский «Реал». А для вас есть бонус – беспроигрышные 1000 рублей на ставку 👇

Сегодня, 24 февраля, «Аталанта» и мадридский «Реал» схлестнутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (старт – в 23:00 мск).

В последних трех матчах клуб Гасперини одерживал победу, в одном из них («Аталанте» проиграл «Наполи» 1:3) гол на свой счет записал Алексей Миранчук.

Мадридский «Реал» таже последние три матча идет без поражений, самый результативный бомбардир – Карим Бензема (забил по мячу в двух матчах).

Букмекеры оценивают ничью как самый маловероятный исход – на него можно поставить с коэффициентом 3,75. На победу «Реала» можно зарядить с кэфом 2,95, в то время как успеху «Аталанты» присвоили самую высокую вероятность – коэффициент 2,40.

Фонбет приготовил для всех зрителей матча уникальный бонус – беспроигрышную ставку 1000 рублей.

Ответный матч команды сыграют 16 марта.