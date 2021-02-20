Жозе Моуринью: «Верю, что попаду в историю «Тоттенхэма» по хорошему поводу. Я контролирую эмоции»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился мнением о результатах клуба в АПЛ.

«Слава богу, я уже не тот тренер, что раньше. Думаю, я не был бы так спокоен, так уверен в себе. Вам известно, что у меня было не так много неудачных серий на протяжении карьеры.

Но текущие проблемы возникают у каждого тренера в любом клубе, и раньше я реагировал на них гораздо эмоциональнее. Вместо того, чтобы помогать другим и самому себе, я даже создавал своего рода конфликтные ситуации.

Я дам вам пример: я ушел из «Челси», будучи чемпионом. Я был чемпионом и покинул «Челси».

Более опытные люди имеют больше шансов справиться с негативными моментами. Я спокоен, контролирую свои эмоции.

Моя природа не изменилась. Я, конечно, недоволен, когда проигрываю, но опыт помогает справиться с этим. И я чувствую себя очень уверенным. Я верю, что мы прибавим, что я попаду в историю «Тоттенхэма» по хорошему поводу, а не плохому», – сказал Моуринью.

Игроки «Тоттенхэма» недовольны методами Моуринью. Нападающие считают, что он слишком сосредоточен на защите на тренировках