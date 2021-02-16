Игроки «Тоттенхэма» недовольны методами Моуринью. Нападающие считают, что он слишком сосредоточен на защите на тренировках

Позиции главного тренера в команде ослабевают.

По данным The Athletic, команда все сильнее недовольна его методами, и хоть пока он и не потерял контроль над раздевалкой, недовольство растет.

Отмечается. что сейчас некоторые ветераны команды с теплом вспоминают , хотя в последнем сезоне с аргентинцем также был конфликт, и сожалеют, что были им недовольны.

Игроки группы атаки считают, что Моуринью слишком сильно сконцентрирован на игре в обороне во время тренировок, а также слишком жестко требует избегать ошибок.

Отмечается, что некоторые игроки нападения до сих пор полагаются на атакующие комбинации, внедренные еще при Почеттино, поскольку при Моуринью они практически не работают над этим аспектом.