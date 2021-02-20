Роналд Куман: «Лангле принимает все близко к сердцу. Нельзя винить одного игрока в потере очков»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заступился за защитника Клемана Лангле.

«Сегодня утром я разговаривал с Клеманом. Он очень хороший профессионал и серьезный футболист, который принимает все близко к сердцу. Как я говорил раньше, нельзя винить одного игрока в потере очков. Конечно, можно лучше сыграть на поле, он допускал ошибки, но их совершали и другие игроки.

В нападении тоже можно было сыграть получше. Забей мы «Кадису» второй гол, эта ошибка не стала бы решающей. Все игроки должны прибавлять», – сказал Куман.

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