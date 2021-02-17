Жереми Матье: «Все мочат Лангле, и я знаю, что это такое. В «Барселоне» я чувствовал себя одиноко, меня никто не поддержал»

Бывший игрок «Барселоны» вспомнил свое выступление в каталонском клубе.

«Мой последний год в клубе оказался ужасным. У меня было чувство, что наше поражение в Турине («Барса» проиграла 0:3 – прим. Sports.ru) – моя вина, но я не понимал, почему меня мочат, ведь в футбол играют 11 человек.

В раздевалке я чувствовал себя в одиночестве, никто меня не поддержал. Это не футбол, как мне кажется. Сейчас все мочат Лангле, и я знаю, что это такое. Нужно стараться сохранять позитивный настрой, чтобы перевернуть происходящее и играть как можно лучше», – сказал Матье в эфире RAC1.