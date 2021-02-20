«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он возвращается в Финляндию

Полузащитник Роман Еременко покидает .

Ростовский клуб объявил о расторжении контракта с 33-летним игроком по обоюдному согласию. Он вернется в Финляндию.

«После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее, двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба.

Роман – яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внес очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба. У меня хорошие и добрые отношения с семьей Еременко, но Рома сделал свой выбор, и я не мог не пойти ему навстречу. Я желаю семье Еременко удачи и успехов, семья превыше всего», – отметил президент «Ростова» .

Из «Ростова» снова уходит капитан. Теперь Роман Еременко, которого Карпин называл одним из лучших в лиге