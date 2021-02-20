Жереми Матье: «Гризманн ошибся, перейдя в «Барселону»

Бывший игрок «Барселоны» Жереми Матье высказался об игре Антуана Гризманна, а также Жерара Пике и Серджи Бускетса.
«Гризманн не играет на уровне, который был у него в «Атлетико». Думаю, он совершил ошибку, перейдя в «Барселону». В «Атлетико» он играл очень важную роль, и я не уверен, что эта роль есть у него в «Барселоне».
Смена поколений – это тяжело. Проблема в том, что игроки вроде Бускетса и Пике очень много дали клубу. Из-за этого их нелегко заменить. Посмотрим, как поступит новый президент», – сказал Матье в эфире RAC1.