Жереми Матье: «Гризманн ошибся, перейдя в «Барселону»

Теги Жереми Матье Барселона Атлетико Жерар Пике Ла Лига Серджи Бускетс Антуан Гризманн Футбол

Бывший игрок «Барселоны» Жереми Матье высказался об игре Антуана Гризманна, а также Жерара Пике и Серджи Бускетса.

«Гризманн не играет на уровне, который был у него в «Атлетико». Думаю, он совершил ошибку, перейдя в «Барселону». В «Атлетико» он играл очень важную роль, и я не уверен, что эта роль есть у него в «Барселоне».

Смена поколений – это тяжело. Проблема в том, что игроки вроде Бускетса и Пике очень много дали клубу. Из-за этого их нелегко заменить. Посмотрим, как поступит новый президент», – сказал Матье в эфире RAC1.

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