Дзюба о матче со «Спартаком»: «Это российская классика, дерби столиц, самое ожесточенное противостояние»

Нападающий «Зенита» поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 19-м туре .

– Уже в среду на «Газпром Арене» матч – . Капитан «Спартака» сказал, что на поле будет война. Какой эту встречу видите вы?

– Я с ним полностью солидарен. Будет очень интересный, хороший матч. Они сейчас проиграли, наверное, злее будут.

Это классика российская, противостояние, дерби столиц. Кто бы что ни говорил, как бы они ни хотели, это самое сильное противостояние, самое ожесточенное, – сказал нападающий.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 16 декабря. Начало – в 20:00 по московскому времени.