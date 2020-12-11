Артем Дзюба: «Без шансов для «Спартака», в одну калитку. Ловрен шоумена дал, Ракицкий был королем воздуха»

Нападающий высказался о победе над «Спартаком» (3:1).

– Артем, поздравляем с важнейшей победой и с забитым мячом. Пара слов о матче?

– Спасибо огромное, большое спасибо болельщикам за поддержку. Стадион не был полным, но те, кто был, очень классно болели. А по игре – будем откровенны – без шансов для . Можно сказать, в одну калитку.

Деян [Ловрен] сегодня даже чуть-чуть шоумена дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить – очень много моментов. Так или иначе, мы безумно счастливы, что додавили на характере, на морально-волевых дожали и вырвали заслуженную, закономерную победу.

– За счет чего было достигнуто такое преимущество?

– Мне кажется, что мы сегодня были лучше готовы физически – прессинговали их на протяжении всего матча, они не могли выйти со своей половины поля. За исключением пары индивидуальных действий Мозеса, они пытались играть длинными передачами, а у их нападающих не было шансов против наших защитников, а Ракицкий сегодня был королем воздуха.

На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало.

– Не хотелось отпускать Азмуна на зимний перерыв в качестве лидера гонки бомбардиров?

– Нет, такого не было. Просто хотелось отметиться в таком матче – чувствовал, что игра получается: выиграл много единоборств, сохранил много мячей, скидывал, и в какой-то момент футбольный бог меня вознаградил. Саня Ерохин прорывался, мяч у него выбили – и на меня.

На паузе получилось забить, безумно счастлив! В любом случае, это прикольно – по 11 мячей у нас с Сердаром, в прошлом году было по 17, а 11 плюс 11 будет 22. Магия цифр, черт возьми!

Случайности не случайны, как говорили в «Кунг-фу Панде». Очень круто, что вот так все получилось – с потрясающими эмоциями уходим на перерыв, – сказал Дзюба.

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