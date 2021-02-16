«Спартак» не обратится в ЭСК РФС по матчу с «Динамо»: «У судьи были основания поставить пенальти»

Теги Спартак премьер-лига Россия Бетсити Кубок России судьи Динамо Москва Кирилл Левников ТАСС Антон Фетисов ЭСК РФС Футбол

«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Динамо» (0:2).

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить», – сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Первый гол «Динамо» забило с пенальти, назначение которого вызвало споры. Арбитр Кирилл Левников назначил 11-метровый удар, посчитав, что Виктор Мозес сыграл рукой. 

Сыграл ли Мозес рукой? Спорный эпизод, который запустил победу «Динамо»

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