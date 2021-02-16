«Барселона» потеряла очки с «Кадисом» (1:1), пропустив на 89-й минуте. У Месси гол с пенальти

В 24-м туре испанской Ла Лиги дома сыграла вничью с (1:1).

.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет в игре открыл форвард , реализовавший пенальти на 32-й минуте.

«Кадису» удалось забить на 89-й минуте – с точки метко пробил хавбек .

«Барселона» после 23 матчей набрала 47 очков и отстает от «Реала», идущего вторым в Ла Лиге, на 5 баллов (у мадридцев на матч больше), а от лидирующего «Атлетико» – на 8.

В следующей игре каталонцы встретятся с «Эльче» – это случится 24 февраля.

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