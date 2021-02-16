«Барселона» потеряла очки с «Кадисом» (1:1), пропустив на 89-й минуте. У Месси гол с пенальти

В 24-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» дома сыграла вничью с «Кадисом» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Счет в игре открыл форвард Лионель Месси, реализовавший пенальти на 32-й минуте.
«Кадису» удалось забить на 89-й минуте – с точки метко пробил хавбек Алекс Фернандес.
«Барселона» после 23 матчей набрала 47 очков и отстает от «Реала», идущего вторым в Ла Лиге, на 5 баллов (у мадридцев на матч больше), а от лидирующего «Атлетико» – на 8.
В следующей игре каталонцы встретятся с «Эльче» – это случится 24 февраля.
- Дата проведения
- 21 февраля, 16.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 1:0 – 32, пенальти Месси, 1:1 – 89, пенальти Алекс Фернандес.
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Барселона –
тер Стеген, Лангле, Дест (Мингеса, 80), Альба, Пике, Бускетс (Пьянич, 65), де Йонг, Педри (Тринкау, 74), Дембеле (Пуч, 80), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 65).
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Маркос Мауро, Эспино, Фали Хименес, Сальви Санчес (Алехо, 62), Гарридо (Хосе Мари, 58), Искьердо (Алекс Фернандес, 59), Переа (Йонссон, 76), Негредо (Лосано, 59), Собрино.