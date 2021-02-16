«Барселона» потеряла очки с «Кадисом» (1:1), пропустив на 89-й минуте. У Месси гол с пенальти

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Sports.ru Кадис Алекс Фернандес Футбол

В 24-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» дома сыграла вничью с «Кадисом» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет в игре открыл форвард Лионель Месси, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

«Кадису» удалось забить на 89-й минуте – с точки метко пробил хавбек Алекс Фернандес.

«Барселона» после 23 матчей набрала 47 очков и отстает от «Реала», идущего вторым в Ла Лиге, на 5 баллов (у мадридцев на матч больше), а от лидирующего «Атлетико» – на 8.

В следующей игре каталонцы встретятся с «Эльче» – это случится 24 февраля.

Барселона – Кадис 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
21 февраля, 16.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 32, пенальти Месси, 1:1 – 89, пенальти Алекс Фернандес.
Барселонатер Стеген, Лангле, Дест (Мингеса, 80), Альба, Пике, Бускетс (Пьянич, 65), де Йонг, Педри (Тринкау, 74), Дембеле (Пуч, 80), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 65).
КадисЛедесма, Карселен, Маркос Мауро, Эспино, Фали Хименес, Сальви Санчес (Алехо, 62), Гарридо (Хосе Мари, 58), Искьердо (Алекс Фернандес, 59), Переа (Йонссон, 76), Негредо (Лосано, 59), Собрино.
Предупреждения:
Алехо (82), Хосе Мари (85).

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