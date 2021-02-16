Чемпионат Испании. «Реал» в гостях победил «Вальядолид», «Атлетико» уступил «Леванте»

24-й тур Ла Лиги стартовал матчем между и (1:0).

В субботу, 20 февраля, дома проиграл «Леванте» (0:2). Мадридский на выезде справился с «Вальядолидом» (1:0).

В воскресенье, 21 февраля, принимает «Кадис».

Тур завершится в понедельник матчем между «Осасуной» и «Севильей».

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24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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