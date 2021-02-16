Чемпионат Испании. «Реал» в гостях победил «Вальядолид», «Атлетико» уступил «Леванте»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Кадис Эльче Эйбар Уэска Гранада Футбол

24-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Бетисом» и «Хетафе» (1:0). 

В субботу, 20 февраля, «Атлетико» дома проиграл «Леванте» (0:2). Мадридский «Реал» на выезде справился с «Вальядолидом» (1:0).  

В воскресенье, 21 февраля, «Барселона» принимает «Кадис»

Тур завершится в понедельник матчем между «Осасуной» и «Севильей».

Чемпионат Испании

24-й тур

Эльче – Эйбар 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
20 февраля, 16.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 33 Кальво.
ЭльчеБадия, Барраган (Мигель Анхель, 86), Верду, Кальво, Мохика (Милья, 79), Моренте, Марконе, Гути, Ригони (Хосан, 62), Каррильо (Хосема, 79), Бойе (Мфулу, 86).
ЭйбарДмитрович, Посо, Арбилья, Бигас, Хосе Анхель (Рафа Соареш, 70), Леон (Инуи, 75), Диоп (Алеиш Гарсия, 70), Экспосито, Хиль, Кике Гарсия, Энрик (Муто, 57).
Предупреждения:
Верду (42), Марконе (53), Хиль (90).

 

Атлетико – Леванте 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
20 февраля, 18.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30, автогол Эрмосо, 0:2 – 90 Де Фрутос.
АтлетикоОблак, Хименес (Лемар, 54), Фелипе, Эрмосо, Льоренте, Коке (Дембеле, 74), Кондогбиа (Торрейра, 61), Лоди, Корреа (Рикард Санчес, 61), Жоау Феликс, Суарес.
ЛевантеКарденас, Везу, Дуарте, Робер, Коке (Сон, 71), Мальса, Барди, Тоньо (Клерк, 71), Рочина (Де Фрутос, 62), Моралес (Вукчевич, 80), Леон (Дани Гомес, 62).
Предупреждения:
Везу (36), Карденас (69), Коке (70), Лемар (70), Робер (90).

 

Валенсия – Сельта 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
20 февраля, 20.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 90 Вальехо, 2:0 – 90 Гамейро.
ВаленсияСиллессен, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Гайя, Васс, Рачич (Вальехо, 81), Солер, Алекс Бланко (Гамейро, 71), Макси Гомес, Ли Кан Ин (Ферру, 90).
СельтаРубен Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Аарон Мартин, Тапия, Солари (Айду, 81), Денис Суарес, Нолито (Бельтран, 90), Феррейра (Вильяр, 66), Санти Мина.
Предупреждения:
Нолито (14), Санти Мина (31), Тапия (53), Ли Кан Ин (55), Гайя (62).
Удаление:
Рубен Бланко (64).

 

Вальядолид – Реал Мадрид 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
20 февраля, 23.00, «Хосе Соррилья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 65 Каземиро.
ВальядолидМасип, Янко (Жота, 61), Бруно Гонсалес, Перес, Хоакин Фернандес, Орельяна, Алькарас (Сан-Эметерио, 84), Меса (Кодро, 73), Кике Перес (Плано, 84), Начо Мартинес, Гвардиола (Вейсман, 73).
Реал МадридКуртуа, Начо, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Модрич, Асенсио (Аррибас, 66), Кроос, Винисиус Жуниор (Иско, 66), Мариано Диас (Дуро, 66).
Предупреждения:
Алькарас (60), Васкес (69), Начо Мартинес (71), Орельяна (76), Аррибас (78), Плано (85).

 

Барселона – Кадис
Дата проведения
21 февраля, 16.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Алавес
Дата проведения
21 февраля, 18.15, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Уэска – Гранада
Дата проведения
21 февраля, 20.30, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Вильярреал
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Севилья
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Хетафе 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 84, пенальти Иглесиас.
БетисРоблес, Эмерсон, Манди, Сидней, Миранда, Родригес, Гуардадо (Вильям Карвалью, 79), Руибаль (Хоакин, 63), Фекир (Тельо, 13; Хуанми, 79), Каналес, Морон (Иглесиас, 63).
ХетафеСория, Джене, Кабако, Шакла, Оливера, Ньом (Кубо, 81), Арамбарри, Максимович (Унал, 88), Кукурелья, Анхель Родригес (Аленья, 67), Эрнандес (Мата, 88).
Предупреждения:
Кабако (38), Арамбарри (45), Каналес (62), Родригес (66), Гуардадо (70), Шакла (75), Ньом (80), Вильям Карвалью (90).
Удаление:
Вильям Карвалью (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья