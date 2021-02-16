Чемпионат Испании. «Реал» в гостях победил «Вальядолид», «Атлетико» уступил «Леванте»

24-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Бетисом» и «Хетафе» (1:0).
В субботу, 20 февраля, «Атлетико» дома проиграл «Леванте» (0:2). Мадридский «Реал» на выезде справился с «Вальядолидом» (1:0).
В воскресенье, 21 февраля, «Барселона» принимает «Кадис».
Тур завершится в понедельник матчем между «Осасуной» и «Севильей».
Чемпионат Испании
24-й тур
- Дата проведения
- 20 февраля, 16.00, «Мартинес Валеро»
- Гол:
- 1:0 – 33 Кальво.
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Эльче –
Бадия, Барраган (Мигель Анхель, 86), Верду, Кальво, Мохика (Милья, 79), Моренте, Марконе, Гути, Ригони (Хосан, 62), Каррильо (Хосема, 79), Бойе (Мфулу, 86).
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Эйбар –
Дмитрович, Посо, Арбилья, Бигас, Хосе Анхель (Рафа Соареш, 70), Леон (Инуи, 75), Диоп (Алеиш Гарсия, 70), Экспосито, Хиль, Кике Гарсия, Энрик (Муто, 57).
- Дата проведения
- 20 февраля, 18.15, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Хименес (Лемар, 54), Фелипе, Эрмосо, Льоренте, Коке (Дембеле, 74), Кондогбиа (Торрейра, 61), Лоди, Корреа (Рикард Санчес, 61), Жоау Феликс, Суарес.
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Леванте –
Карденас, Везу, Дуарте, Робер, Коке (Сон, 71), Мальса, Барди, Тоньо (Клерк, 71), Рочина (Де Фрутос, 62), Моралес (Вукчевич, 80), Леон (Дани Гомес, 62).
- Дата проведения
- 20 февраля, 20.30, «Месталья»
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Валенсия –
Силлессен, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Гайя, Васс, Рачич (Вальехо, 81), Солер, Алекс Бланко (Гамейро, 71), Макси Гомес, Ли Кан Ин (Ферру, 90).
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Сельта –
Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Аарон Мартин, Тапия, Солари (Айду, 81), Денис Суарес, Нолито (Бельтран, 90), Феррейра (Вильяр, 66), Санти Мина.
- Предупреждения:
- Нолито (14), Санти Мина (31), Тапия (53), Ли Кан Ин (55), Гайя (62).
- Удаление:
- Рубен Бланко (64).
- Дата проведения
- 20 февраля, 23.00, «Хосе Соррилья»
- Гол:
- 0:1 – 65 Каземиро.
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Вальядолид –
Масип, Янко (Жота, 61), Бруно Гонсалес, Перес, Хоакин Фернандес, Орельяна, Алькарас (Сан-Эметерио, 84), Меса (Кодро, 73), Кике Перес (Плано, 84), Начо Мартинес, Гвардиола (Вейсман, 73).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Модрич, Асенсио (Аррибас, 66), Кроос, Винисиус Жуниор (Иско, 66), Мариано Диас (Дуро, 66).
- Дата проведения
- 21 февраля, 16.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 21 февраля, 18.15, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 21 февраля, 20.30, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 22 февраля, 23.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 19 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Гол:
- 1:0 – 84, пенальти Иглесиас.
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Бетис –
Роблес, Эмерсон, Манди, Сидней, Миранда, Родригес, Гуардадо (Вильям Карвалью, 79), Руибаль (Хоакин, 63), Фекир (Тельо, 13; Хуанми, 79), Каналес, Морон (Иглесиас, 63).
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Хетафе –
Сория, Джене, Кабако, Шакла, Оливера, Ньом (Кубо, 81), Арамбарри, Максимович (Унал, 88), Кукурелья, Анхель Родригес (Аленья, 67), Эрнандес (Мата, 88).
- Предупреждения:
- Кабако (38), Арамбарри (45), Каналес (62), Родригес (66), Гуардадо (70), Шакла (75), Ньом (80), Вильям Карвалью (90).
- Удаление:
- Вильям Карвалью (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.