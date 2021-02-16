Куман о поражении от «ПСЖ»: «Это не конец света. Мы продолжаем борьбу в трех турнирах»

Главный тренер «Барселоны» рассказал, как команда отреагировала на поражение от в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).

«Поражение – это не конец света. Нужно проанализировать матчи, наши неудачи, прибавить, обсудить все, поработать на тренировках.

В тот день у нас вообще ничего не получалось при владении мячом, мы теряли мяч, дарили его сопернику. Но я надеюсь, что завтра [с ] мы увидим сильную команду, которая сможет одержать победу.

Мы по-прежнему продолжаем борьбу в трех турнирах. Да, в Лиге чемпионов будет особенно тяжело, но в Кубке при определенной удаче, если мы сыграем эффективно, мы можем отыграться.

В Ла Лиге же все зависит от команд, которые выше нас, нужно, чтобы они теряли очки. Я не настроен негативно и продолжаю работать.

Мы и всегда должны реагировать и расставлять все по местам», – сказал Куман.