Виктор Мозес: «Игроков «Спартака» готовят так, будто нам скоро отправляться на войну»

Защитник поделился впечатлениями от зимних сборов московского клуба.

– На первом сборе в Дубае игроки страдали. Тяжело пришлось?

– Страдали? Ха-ха! Ну что тут сказать, это же предсезонка – ты должен страдать во время сборов. Мы все вместе страдаем, вместе отдыхаем. Все круто.

Я перед сборами отдыхал в Дубае – вот был релакс. Ну а потом пришло время страданий. Ну что ж, оставалось только как мантру повторять: «Мы любим бегать! Влад [Чепзанович] – хороший парень!»

– Хендрикс рассказывал, что ему сразу после перехода сообщили: «Чепзанович – зверь».

– Влад? Ну, он нас готовит так, как будто нам скоро отправляться на войну. Но нам необходима такая предсезонка. Нужно войти в остаток сезона отлично готовыми и провести его на высшем уровне.

– Можешь сравнить подготовку в «Спартаке» с аналогичными сборами в тех же «Челси» и «Интере»?

– Если честно, в «Спартаке» работа потяжелее. Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок.

У нас был месячный перерыв, после которого было очень здорово отпахать на максимуме и переключиться с отпускного настроения на рабочее, – рассказал Мозес.

Финиш РПЛ будет супер: Тедеско хитрит со схемой, у «Зенита» много травм, Николич все поменял, а Чалов и Обляков на скамейке