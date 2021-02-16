Виктор Мозес: «Спартак» – великий клуб, поэтому я здесь. Мы как семья»

Вингер «Спартака» рассказал о переходе в московский клуб на правах аренды из «Челси».

– Почему минувшей осенью ты выбрал «Спартак»? Наверняка предложений хватало.

– У меня действительно были и другие варианты развития карьеры. Но порой в жизни наступает момент, когда нужно сесть и спокойно подумать, что будет правильным для тебя как для футболиста.

Я ранее уже бывал в России и знал кое-что о вашей стране. Конечно, в памяти остались и прекрасные стадионы чемпионата мира. В общем, в итоге я принял решение поехать именно в Москву, в «Спартак». И, считаю, сделал все правильно.

– Не было ощущения, что для тебя после «Челси» и «Интера» – не уровень?

– Неправильно говорить, что уровень какой-либо лиги слишком низок для футболиста. Я имею в виду – для любого футболиста, меня или кого-то еще. Я играл в Англии, Турции, Италии. Теперь играю в России.

Это футбол и твое отношение к нему. Где бы ты ни был, нужно быть на сто процентов готовым. Если не готов, то ты будешь недостаточно высокого качества, а не лига. Здесь сильные команды, есть отличные футболисты. И я стараюсь доказывать, что способен вместе со своими партнерами по «Спартаку» добиваться успеха.

– Когда ты только приехал, вел себя так, будто предпочитаешь быть в одиночестве. Только на сборах я увидел, как ты общаешься с партнерами, шутишь, смеешься.

– Я обожаю ребят в команде. И отношусь к ним с огромным уважением.

«Спартак» – как семья. Мы здорово ладим вне поля, общаемся, шутим. И это же отношение друг к другу переносим на поле. Мне кажется, это правильный подход.

– Что для тебя ?

– Великий клуб! У него богатая история, что лично для меня очень важно. И потому я здесь, и я счастлив. Если бы было не так, я просто не переехал бы в Москву.

Надеюсь, помогу команде и клубу выйти на новый уровень и добиться успеха. Верю, что в этом сезоне мы можем достичь многого, – сказал Мозес.