Виктор Мозес: «Я в Москве носа на улицу не показывал. Очень холодно. Единственное, что видел, – панорамный вид в ресторане»

Защитник рассказал, что из-за холода почти не выходит на улицу в Москве.

– Ты не первый раз в России, а в «Спартаке» уже несколько месяцев. Что самое странное для тебя в нашей стране?

– Самое странное... Слушай, ну, если честно, я в Москве носа на улицу не показывал все это время. Очень холодно. Помню, в 2013 году приезжал в Москву с «Челси» играть против «Рубина». Тогда тоже была так себе погода, но не так холодно, как в ноябре-декабре.

– Вообще никуда не выходил? Ничего не видел?

– Ну а куда мне идти-то? Еду на тренировку, потом – обратно в отель. Вот и все. Коронавирус, пандемия, холод, трафик – столько причин никуда не выходить.

Я до сих пор помню первый свой день в «Спартаке»: медосмотр, самолет, потом бег с Владом на поле. А на следующий день – уже игра в Химках. Единственное, что я видел в Москве, – какой-то панорамный вид, когда мы с командой ужинали в ресторане. Вот и все пока что, – сказал Мозес.

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