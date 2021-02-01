«Бавария» летом предлагала 40 млн евро за хавбека «Барсы» Педри. Каталонцы отказали

хотела приобрести полузащитника «Барселоны» Педри в летнее трансферное окно.

Как пишет Mundo Deportivo, мюнхенский клуб предлагал за 18-летнего футболиста 40 миллионов евро, однако отказалась расставаться с хавбеком.

Каталонский клуб заплатил за Педри «Лас-Пальмасу» лишь 5 млн евро (в будущем сумма может вырасти за счет бонусов, прописанных в соглашении).

В этом сезоне провел 22 матча в , забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.