«Бавария» летом предлагала 40 млн евро за хавбека «Барсы» Педри. Каталонцы отказали

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«Бавария» хотела приобрести полузащитника «Барселоны» Педри в летнее трансферное окно.

Как пишет Mundo Deportivo, мюнхенский клуб предлагал за 18-летнего футболиста 40 миллионов евро, однако «Барселона» отказалась расставаться с хавбеком.

Каталонский клуб заплатил за Педри «Лас-Пальмасу» лишь 5 млн евро (в будущем сумма может вырасти за счет бонусов, прописанных в соглашении).

В этом сезоне Педри провел 22 матча в Ла Лиге, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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