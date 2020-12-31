Семин о стадионе «Зенита»: «Потрясающий. Такого в Европе нет, в Америке – наверное, один»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о стадионе .

– Какие у вас впечатления от стадиона? Я об этом всех спрашиваю.

– Стадион потрясающий. Я думаю, такого стадиона, однозначно, в Европе нет. Наверное, в Америке есть один стадион, где играют в американский футбол. Похож на этот закрытый.

Сюда приезжаешь, и такое впечатление – как в какой-то необыкновенный космический корабль. И мне кажется, что здесь очень хорошо игры проходят, здесь плохого футбола не бывает. Вы, конечно, считаете, что плохой футбол тогда, когда «Зенит» проиграл.

– Я считаю, что побеждать должен сильнейший.

– Но здесь все, кто приезжают, играют в свой самый лучший футбол. Тут из раздевалки вышел – уже мотивация.

– Раздевалки современные?

– Там все учтено. Все маленькие нюансы. Во-первых, до поля близко выходить. душевые, массажные комнаты. Уровень высочайший.

Я вначале сомневался про поле, что оно способно держать такую нагрузку. Оказывается – да. Всегда есть хорошее поле. Основное – атмосфера, она от болельщиков. Футбол – это болельщики.

– А дышать под крышей не жарко, не душно?

– Я ни от кого из ребят не слышал, чтобы это было проблематично. Можно поздравить «Зенит» и Россию, что мы имеем такой стадион.

– Поэтому у нас и чемпионат мира.

– Да, и чемпионат мира, и Европы. Финал Лиги чемпионов. Думаю, здесь будет еще много хороших матчей. Не зря построили этот стадион. Архитекторы были выдающиеся какие-то.

– Я понимаю, это дань хозяевам...

– Нет, реально. Сюда приезжаешь – и у тебя уже мотивация лучше играть в футбол, быть более агрессивным, – сказал Семин в разговоре с .