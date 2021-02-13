Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин: «Дудь – голос молодежи. Он по сути своей революционер и хочет перемен в России»

Российский вратарь , выступающий за норвежский , высоко отозвался о деятельности журналиста .

– Кто у вас в России вызывает уважение?

– В российском футболе?

– Просто в России. В общественной, политической жизни, в искусстве, спорте, футболе.

– Юрий Дудь.

– Можете пояснить?

– Это олицетворение современного русского человека, который хочет перемен, который по сути своей, можно сказать, даже революционер, и он – голос молодежи. Даже своими работами он потрясает, в таком-то возрасте. Он пришел из спортивной журналистики, и это еще больше...

Уважение вызывают не только его публичные высказывания, но и документальные фильмы – про ВИЧ, про Колыму, многие его интервью, – сказал Хайкин.