Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин: «Дудь – голос молодежи. Он по сути своей революционер и хочет перемен в России»

Российский вратарь Никита Хайкин, выступающий за норвежский «Буде-Глимт», высоко отозвался о деятельности журналиста Юрия Дудя.
– Кто у вас в России вызывает уважение?
– В российском футболе?
– Просто в России. В общественной, политической жизни, в искусстве, спорте, футболе.
– Юрий Дудь.
– Можете пояснить?
– Это олицетворение современного русского человека, который хочет перемен, который по сути своей, можно сказать, даже революционер, и он – голос молодежи. Даже своими работами он потрясает, в таком-то возрасте. Он пришел из спортивной журналистики, и это еще больше...
Уважение вызывают не только его публичные высказывания, но и документальные фильмы – про ВИЧ, про Колыму, многие его интервью, – сказал Хайкин.