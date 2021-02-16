Бензема не сыграет с «Вальядолидом» и может пропустить матч против «Аталанты»

Нападающий «Реала» пропустит матч 24-го тура чемпионата Испании против .

Француз пропускает сегодняшнюю тренировку мадридской команды и не будет включен в заявку на ближайшую игру Ла Лиги.

Более того, как отмечает Cadena COPE, под вопросом участие 33-летнего форварда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Главный тренер «сливочных» сегодня на пресс-конференции объяснит причины отсутствия Бензема.

сыграет с «Вальядолидом» 20 февраля, с «Аталантой» – 24 февраля.