Бензема не сыграет с «Вальядолидом» и может пропустить матч против «Аталанты»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Вальядолид Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч 24-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Француз пропускает сегодняшнюю тренировку мадридской команды и не будет включен в заявку на ближайшую игру Ла Лиги.

Более того, как отмечает Cadena COPE, под вопросом участие 33-летнего форварда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан сегодня на пресс-конференции объяснит причины отсутствия Бензема.

«Реал» сыграет с «Вальядолидом» 20 февраля, с «Аталантой» – 24 февраля.

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