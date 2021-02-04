Олег Матыцин: «В России физкультурой и спортом занимаются около 23 млн детей – это 85% от численности населения в возрасте 3-18 лет»

Министр спорта Роccии Олег Матыцин выступил на заседании «правительственного часа» в Совете Федерации на тему развития детско-юношеского спорта.

По данным социологических исследований за 2019-2020 годы, проведенных по инициативе Минспорта России, у 90% детей от 3 до 5 лет, как отмечают их родители, высокая мотивация к занятиям физической культурой. В возрасте от 6 до 12 лет 25,5% не хотят заниматься спортом.

Дети 13-17 лет сохраняют интерес к физической культуре и спорту, 50,4% подростков указали, что эти занятия нужны для поддержания и укрепления здоровья. При этом 64,2% указали на нехватку времени для занятий спортом.

«Мы видим здесь свою задачу по пропаганде и популяризации занятий физической культурой и спортом, в том числе в средствах массовой информации, с помощью мультипликации, проведения занятий в школах», – отметил Матыцин.

В настоящее время в России физической культурой и спортом систематически занимаются около 23 млн детей, что к 2020 году составляет 85% от численности населения в возрасте от 3 до 18 лет.

В рамках Единого календарного плана в 2020 году профинансировано проведение свыше 6,5 тысячи спортивных и 200 физкультурных мероприятий среди детей.

Физическое воспитание детей осуществляют более 240 тысяч специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Образовательными организациями, подведомственными Минспорту, в 2020 году подготовлено 7,5 тысячи специалистов в области физической культуры и спорта с высшим образованием, что на 18% больше, чем в 2019-м.

«Мы понимаем, что перед нами стоит задача увеличить кадровое обеспечение сферы, повысить социальные гарантии тренеров, привлечь в работу в детско-юношеском спорте молодых специалистов, сохранить и привлечь специалистов в сельскую местность.

Сегодня в подготовке спортивного резерва участвуют около пяти тысяч организаций, финансирование которых в 2020 году увеличено на 21,5 млрд рублей по сравнению с 2015 годом и составляет 188 млрд рублей. Спортивным школам оказывается адресная финансовая поддержка из федерального бюджета», – заявил Матыцин.

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