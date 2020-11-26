Евролига. «Химки» – «Баскония», «Барселона» примет «Жальгирис» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Маккаби Плейтика Олимпиакос ТД Системс Баскония Барселона AX Армани Эксчейндж Милан Баскетбол

В четверг, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.

Подмосковные «Химки» пытаются прервать неудачную серию во встрече с испанской «Басконией» Душко Ивановича.

Испанская «Барселона» Шарунаса Ясикявичюса примет литовский «Жальгирис». 

Евролига

Регулярный чемпионат

Химки Россия  –  ТД Системс Баскония Испания 14:22 (1 четверть)
Дата проведения
18 февраля, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Швед (6), Зайцев (3), Мики (2), Бертанс (0), Моня (0).
ТД Системс Баскония
Гедрайтис (5), Седекерскис (4), Фалль (4), Полонара (3), Хенри (0).

Анадолу Эфес Турция  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
18 февраля, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
18 февраля, 22.45
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
18 февраля, 23.00
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 17-7, ЦСКА Россия – 16-8, Милан Италия – 15-8, Реал Испания – 15-9, Бавария Германия – 15-9, Фенербахче Турция – 14-10, Зенит Россия – 13-9, Анадолу Эфес Турция – 13-10, Жальгирис Литва – 13-10, Валенсия Испания – 12-12, Баскония Испания – 11-13, Олимпиакос Греция – 11-13, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Виллербан Франция – 10-14, Панатинаикос Греция – 9-14, Альба Германия – 8-16, Црвена Звезда Сербия – 7-16, Химки Россия – 2-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

Зайон, Яннис, Гобер. Вот вам тотальный разгром самых переоцененных игроков НБА

Игроку НБА сломали руку, когда он захотел положить яйца на шею сопернику

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья