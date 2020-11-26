Евролига. «Химки» – «Баскония», «Барселона» примет «Жальгирис» и другие матчи

В четверг, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.

Подмосковные «Химки» пытаются прервать неудачную серию во встрече с испанской «Басконией» Душко Ивановича.

Испанская «Барселона» Шарунаса Ясикявичюса примет литовский «Жальгирис».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 17-7, ЦСКА Россия – 16-8, Милан Италия – 15-8, Реал Испания – 15-9, Бавария Германия – 15-9, Фенербахче Турция – 14-10, Зенит Россия – 13-9, Анадолу Эфес Турция – 13-10, Жальгирис Литва – 13-10, Валенсия Испания – 12-12, Баскония Испания – 11-13, Олимпиакос Греция – 11-13, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Виллербан Франция – 10-14, Панатинаикос Греция – 9-14, Альба Германия – 8-16, Црвена Звезда Сербия – 7-16, Химки Россия – 2-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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