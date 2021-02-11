Илья Ковальчук: «У России забрали флаг и гимн – мы будем забирать медали»

Нападающий прокомментировал тот факт, что спортсмены из России выступают без флага и гимна на международных соревнованиях.

Ранее Спортивный арбитражный суд ( ) отстранил Россию от крупнейших международных стартов на 2 года. Спортсменам запрещено использовать флаг и гимн России.

– Уже через год должна пройти зимняя Олимпиада в . Какие цели ставите себе на нее? Есть ли в планах защита титула и попадание в сборную?

– Попадание в сборную всегда в планах. Главное, чтобы Олимпиада в итоге состоялась. Про летнюю вот ходят слухи, что ее могут отменить или перенести. С зимней тоже далеко загадывать не хочется. Но вызов в команду будет зависеть только от меня. Буду готовиться, тренироваться и доказывать результатом, что я способен помочь команде.

– Ближайшие турниры наша сборная проведет под нейтральным флагом. У вас уже есть опыт подобных выступлений. Что чувствуете по этому поводу?

– Всегда говорят, что спорт вне политики, но это не так. Это неправильно. Почему из-за кого-то должна страдать вся сборная? Во всех странах есть люди, которые были пойманы на допинге, но это же не означает, что все команды должны расплачиваться.

Это чистая политика, а мы разменная монета. Что делать? Выходить и доказывать.

Перед Олимпиадой в Корее мы говорили, что Россия в сердце каждого россиянина. У нас забрали флаг и гимн – мы будем забирать медали, – сказал Ковальчук.

Напомним, Ковальчук стал олимпийским чемпионом в Пхенчхане. Финальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2018 между сборными России (официально на тот момент – сборной олимпийских атлетов из России – прим. Sports.ru) и Германии закончился победой россиян – 4:3 ОТ.