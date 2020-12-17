Даниил Дубов: «Навальный – смелый человек, но как политик он мне не нравится. Нет ощущения, что его команда уважает тех, кто его поддерживает»

Российский гроссмейстер рассказал об участии в митинге 23 января, а также об отношении к Алексею Навальному и действующей власти.

«Я бы не стал рассказывать об участии в митинге, если бы это не было уже известно. Так получилось, что мы с Сашей Грищуком попали на камеры «Дождя» на Пушкинской. Мне не близка агитация. Я туда выходил, грубо говоря, как биомасса, просто как человеческая единица, чтобы людей набралось.

Мне не то, что страшно сказать, я просто не хочу, чтобы люди из-за того, что я или кто-то другой сказал о своем участии, потом из-за этого выходили. Не надо давить на людей, они сами могут решить.

Мне не нравится Навальный как политик. Как человек он, очевидно, смелый, в этом надо отдать ему должное. Я довольно давно живу в Москве и помню, как он говорил: «Я скажу вам жечь автомобили – и вы пойдете». У меня нет ощущения, что они (команда Навального) уважительно относятся к людям, которые их поддерживают. Кажется, это такая же пропаганда, просто с другой стороны.

Не понимаю, зачем они это делают и даже гордятся – они говорят, что митинги даже не пытались санкционировать. А почему? Хотя бы попытайтесь. Уважайте людей, которые выйдут, кто-то получит дубинкой ради вас. И если вы пишите памятки, ну предупредите заранее – не надо кидать снежки. Это же реальный абсурд – одни идиоты кидают снежки, а других потом из-за этого бьют.

Получается, под одни знамена собрали всех людей, которые хоть чем-то недовольны. Есть те, которые просто недовольны по жизни, есть люди, которые агрессивно за Навального, есть люди, как я, – им не нравится Навальный как политик, но они считают, что его как гражданина надо отпустить, есть кто-то, кто просто пришел покидать снежки. И они пытаются выдать все эти группы людей за одну большую группу политической поддержки Навального, что явно не так.

Какие у меня вопросы к власти? Я вижу, что условно в Сатке (город в Челябинской области, куда Дубов ездил на турнир – Sports.ru) люди живут плохо. Вижу, что изменился курс, экономическая ситуация ухудшилась. Крым для меня тоже спорная тема – стоило ли это того, чтобы у нас появлялись из-за этого экономические проблемы? Чтобы мы все ужимались – это новая территория, мы ее тоже кормим.

Много вещей, но моя главная претензия: я не могу понять, почему все не делают честно? Отпустите того же Навального, Путин любые честные выборы у него легко выиграет. В Москве или в Питере, может, и нет, а по стране – безоговорочно выиграет. И логика демократии в том, что мы должны с этим жить», – сказал Дубов.

Вы не следите за шахматами, а там – удивительный мир. Интервью нашего чемпиона о договорняках, обманщиках, Путине и Навальном