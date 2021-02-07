Щербакова и Трусова не выступят в Финале Кубка России по фигурному катанию

Теги сборная России Кубок России ФФКР женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова и бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова не выступят в Финале Кубка России по фигурному катанию. 

Щербакова и Трусова не заявлены на турнир.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта. 

Этот старт должен стать отборочным на чемпионат мира-2021 в Стокогольме.

Щербакова гарантировала себе участие в нем как действующая чемпионка России. Трусова заняла третье место, уступив еще Камиле Валиевой, которая не попадает на ЧМ по возрасту.

Расписание трансляций Финала Кубка России по фигурному катанию

🎧 Куда пропала Алена Косторная? Ее переход к Плющенко – большая ошибка? Что делать дальше?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья