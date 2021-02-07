Щербакова и Трусова не выступят в Финале Кубка России по фигурному катанию

Трехкратная чемпионка России и бронзовый призер чемпионата Европы-2020 не выступят в Финале Кубка России по фигурному катанию.

Щербакова и Трусова не заявлены на турнир.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта.

Этот старт должен стать отборочным на чемпионат мира-2021 в Стокогольме.

Щербакова гарантировала себе участие в нем как действующая чемпионка России. Трусова заняла третье место, уступив еще Камиле Валиевой, которая не попадает на ЧМ по возрасту.

Расписание трансляций Финала Кубка России по фигурному катанию

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