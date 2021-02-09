Рондон и Бохинен в ЦСКА, «Челси» уже 4-й, Розе будет в «Дортмунде», морозы против дерби «Динамо» – «Спартак», бомбовый матч «Баварии» и другие новости утра

1. ЦСКА усилился перед рестартом чемпионата: армейцы арендовали экс-форварда «Зенита» и «Рубина» Саломона Рондона и подписали 21-летнего норвежского хавбека Бохинена.

2. Московское дерби «Динамо» – «Спартак» в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России могут перенести с 20 февраля на другой день из-за сильных морозов.

3. «Челси» поднялся на 4-е место в АПЛ, победив «Ньюкасл» (2:0). «Ливерпуль» выпал из топ-5 АПЛ. Его обошли «Челси» и «Вест Хэм», еще у двух клубов больше очков по потерянным.

4. Акимова, Куклина, Миронова и Кайшева пробегут индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону-2021.

5. Теннис. Australian Open. У женщин Осака одержала 19-ю победу подряд и 4-й раз вышла в полуфинал ТБШ.

6. Трансферные новости. «Краснодар» может прибрести Коэнтрау или Тэйлора из-за серьезной травмы Рамиреса: он порвал кресты. Эдер уйдет из «Локомотива» летом. Контракт не продлят. «Локо» хочет подписать Гамшика. «Уфа» подпишет бурундийского опорника Бизоза из худшей команды чемпионата Норвегии. Она пропустила 85 голов в 30 матчах.

Давид Алаба во вторник объявит об уходе из «Баварии», пишет Bild. Неймар звонил Месси и описывал ему достоинства «ПСЖ» и Парижа, сообщает L’Equipe. Рамос уходит из «Реала», заявил журналист El Chiringuito.

7. «Бавария» сыграла 3:3 с «Арминией», уступая 0:2 к перерыву. Отрыв от «Лейпцига» – 5 очков.

8. НХЛ. Дубль Дадонова принес «Оттаве» победу в перестрелке с «Торонто» (6:5), за «Сенаторс» отличился и Артем Зуб, это его первая шайба в НХЛ.

Первый в карьере в НХЛ дубль Волкова не спас «Тампу» в матче с «Флоридой» (4:6). Все результаты дня – здесь.

9. Марко Розе станет новым главным тренером дортмундской «Боруссии». «Боруссия» из Менхенгладбаха официально объявила, что специалист покинет клуб в конце сезона.

10. «Зенит» сообщил о сроках восстановления Малкома, повредившие связки коленного сустава. Первый этап оценивается в 4 недели.

11. КХЛ. «Ак Барс» победил рижское «Динамо» – 4:3.

12. «Тоттенхэм» не рассматривает увольнение Моуринью. В контракте нет условий расторжения.

13. НБА. 37 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Хьюстон» и другие результаты.

14. Ганец Наджиб Якубу из «Ворсклы» хочет стать первым темнокожим игроком в сборной Украины.

15. Мурал со стычкой Златана и Лукаку появился рядом с «Сан-Сиро».

Цитаты дня.

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Кавазашвили об РПЛ: «Большинство команд на бюджетных дотациях и госкомпаниях. Нет профессиональных клубов, кроме «Зенита», «Спартака», «Локо», «Краснодара» и ЦСКА»

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