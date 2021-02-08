Дмитрий Губерниев: «Аликин ведет себя как моральный урод. Должна же быть внутри профессии этика!»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания экс-тренера сборной России Владимира Аликина в адрес старшего тренера мужской команды Юрия Каминского.

Аликин заявил: «Каминский подписывает себе приговор. Критика в адрес Логинова – это подло, по-хамски и непедагогично»

«Блин, ну должна же быть внутри профессии этика! Аликин ведет себя как моральный урод...» – написал Губерниев в телеграме.

«Кто вас нарожал, моральные уроды? Я бы вычистил вас как прошлогодний снег». Тест: произносили ли такие слова в нашем суровом биатлоне?

«Губерниев промерзал – просил у нас по 50 грамм, чтобы не простыть». Дерзкий эксперт в биатлоне, которого уважает даже Тихонов

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