Чемпионат мира-2021 по биатлону. Сингл-микст. Павлова и Латыпов побегут за Россию, Йоханнес Бо и Экхофф – за Норвегию

18 февраля на чемпионате мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке пройдет сингл-микст. За Россию выступят Евгения Павлова и Эдуард Латыпов.
Чемпионат мира по биатлону-2021
Поклюка, Словения
Сингл-микст
Начало – 17.15 по московскому времени
Прямая трансляция – Первый канал, Eurosport
Старт-лист
1. Антонин Гигонна – Жюлия Симон (Франция)
2. Себастьян Самуэльссон – Ханна Оберг (Швеция)
3. Йоханнес Бо – Тириль Экхофф (Норвегия)
4. Эрик Лессер – Франциска Пройс (Германия)
5. Никита Лобастов – Ирина Кривко (Беларусь)
6. Скотт Гоу – Эмма Лундер (Канада)
7. Лукас Хофер – Доротея Вирер (Италия)
8. Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
9. Эдуард Латыпов – Евгения Павлова (Россия)...
13. Яков Фак – Полона Клеменчич (Словения)
14. Артем Прима – Дарья Блашко (Украина)
16. Беньямин Вегер – Ирене Кадуриш (Швейцария)