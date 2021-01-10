Чемпионат мира-2021 по биатлону. Сингл-микст. Павлова и Латыпов побегут за Россию, Йоханнес Бо и Экхофф – за Норвегию

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18 февраля на чемпионате мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке пройдет сингл-микст. За Россию выступят Евгения Павлова и Эдуард Латыпов.

Чемпионат мира по биатлону-2021

Поклюка, Словения

Сингл-микст

Начало – 17.15 по московскому времени

Прямая трансляция – Первый канал, Eurosport

Старт-лист

1. Антонин Гигонна – Жюлия Симон (Франция)

2. Себастьян Самуэльссон – Ханна Оберг (Швеция)

3. Йоханнес БоТириль Экхофф (Норвегия)

4. Эрик Лессер – Франциска Пройс (Германия)

5. Никита Лобастов – Ирина Кривко (Беларусь)

6. Скотт Гоу – Эмма Лундер (Канада)

7. Лукас Хофер – Доротея Вирер (Италия)

8. Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

9. Эдуард Латыпов – Евгения Павлова (Россия)...

13. Яков Фак – Полона Клеменчич (Словения)

14. Артем Прима – Дарья Блашко (Украина)

16. Беньямин Вегер – Ирене Кадуриш (Швейцария)

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