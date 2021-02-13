Буффон оштрафован на 5 тысяч евро за богохульство. Он выругался во время игры с «Пармой»

Теги Парма Ювентус Джанлуиджи Буффон серия А Италия Брайан Кристанте Мануэль Лаццари деньги религия Футбол

Вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона оштрафовали за использование богохульных выражений в матче Серии А против «Пармы» (4:0), который прошел 19 декабря.

43-летний голкипер должен будет заплатить 5 тысяч евро.

Расследование началось с таким запозданием, потому что сначала не было понятно, кто именно произнес рассматривавшееся на заседании высказывание.

Буффона могли дисквалифицировать на одну игру, но решили оштрафовать.

Игроки клубов Серии А не первый раз в этом сезоне получают наказания за богохульство – ранее были дисквалифицированы защитник «Ромы» Брайан Кристанте и вингер «Лацио» Мануэль Лаццари.

Подобные ругательства считаются одними из самых серьезных в итальянском языке.

В Серии А дисквалифицируют за богохульство. Удивлены? Сейчас все объясним

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