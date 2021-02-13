Буффон оштрафован на 5 тысяч евро за богохульство. Он выругался во время игры с «Пармой»

Вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона оштрафовали за использование богохульных выражений в матче Серии А против «Пармы» (4:0), который прошел 19 декабря.
43-летний голкипер должен будет заплатить 5 тысяч евро.
Расследование началось с таким запозданием, потому что сначала не было понятно, кто именно произнес рассматривавшееся на заседании высказывание.
Буффона могли дисквалифицировать на одну игру, но решили оштрафовать.
Игроки клубов Серии А не первый раз в этом сезоне получают наказания за богохульство – ранее были дисквалифицированы защитник «Ромы» Брайан Кристанте и вингер «Лацио» Мануэль Лаццари.
Подобные ругательства считаются одними из самых серьезных в итальянском языке.
В Серии А дисквалифицируют за богохульство. Удивлены? Сейчас все объясним