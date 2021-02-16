Карацев на Australian Open: первым в истории вышел в полуфинал дебютного «Шлема», поднялся на 72 строчки рейтинга

Российский №4 Аслан Карацев в полуфинале Australian Open проиграл лидеру рейтинга Новаку Джоковичу – 3:6, 4:6, 2:6.

27-летний россиянин впервые сыграл в основной сетке «Большого шлема» и первым в Открытой эре дошел до полуфинала на дебютном турнире. До него было шесть четвертьфиналистов, но все проиграли.

Также он стал пятым квалифаером, пробившимся в полуфинал ТБШ. Последний раз это удавалось Владимиру Волчкову на «Уимблдоне»-2000.

Карацев – 114-я ракетка мира на этой неделе – стал самым низкорейтинговым полуфиналистом на «Шлемах» с 2001 года, когда на «Уимблдоне» в четвертку лучших вошел Горан Иванишевич (125).

За последний год у него 37 побед в 45 матчах. На следующей неделе Карацев станет 42-й ракеткой мира, хотя в марте прошлого года был 263-м.

Уроженец Владикавказа перешел в профессионалы в 2009 году. За этот турнир он заработал 662 тысячи долларов призовых – больше, чем за всю предыдущую профессиональную карьеру (618 354 долларов).

Сказка Карацева в цифрах: за год поднялся на 200 строчек рейтинга, за неделю заработал больше, чем за 12 лет