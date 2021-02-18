Смолов занял 18-е место в рейтинге самых стильных мужчин, Ларионов – 33-й, Панарин – 64-й. Макгрегор – 13-й, Хэмилтон – 85-й (GQ Russia)

Журнал GQ Russia представил список самых стильных мужчин 2021 года, включив в него ряд спортсменов.

13-е место в рейтинге занял бывший чемпион UFC в двух весовых категориях .

На 15-й позиции расположился экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» , а также его сыновья Ромео, Круз, Дэвид и дочь Харпер.

18-м стал нападающий «Локомотива» . 33-е место получил главный тренер молодежной сборной России по хоккею .

40-м стал баскетболист «Вашингтона» . 60-е место занял защитник «Арсенала» .

На 64-е место был помещен хоккеист , выступающий за «Рейнджерс». 85-е место занял пилот .

Первое место разделили шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн.