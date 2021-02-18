Смолов занял 18-е место в рейтинге самых стильных мужчин, Ларионов – 33-й, Панарин – 64-й. Макгрегор – 13-й, Хэмилтон – 85-й (GQ Russia)

Теги Локомотив Льюис Хэмилтон Федор Смолов молодежная сборная России рейтинги Рейнджерс премьер-лига Россия Дэвид Бекхэм Вашингтон Арсенал рейтинги НХЛ Игорь Ларионов Расселл Уэстбрук Мерседес Артемий Панарин Эктор Бельерин Конор Макгрегор Иван Дорн стиль Хоккей

Журнал GQ Russia представил список самых стильных мужчин 2021 года, включив в него ряд спортсменов.

13-е место в рейтинге занял бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

На 15-й позиции расположился экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, а также его сыновья Ромео, Круз, Дэвид и дочь Харпер.

18-м стал нападающий «Локомотива» Федор Смолов. 33-е место получил главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов.

40-м стал баскетболист «Вашингтона» Расселл Уэстбрук. 60-е место занял защитник «Арсенала» Эктор Бельерин.

На 64-е место был помещен хоккеист Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс». 85-е место занял пилот Льюис Хэмилтон.

Первое место разделили шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья