Смолов занял 18-е место в рейтинге самых стильных мужчин, Ларионов – 33-й, Панарин – 64-й. Макгрегор – 13-й, Хэмилтон – 85-й (GQ Russia)

Журнал GQ Russia представил список самых стильных мужчин 2021 года, включив в него ряд спортсменов.
13-е место в рейтинге занял бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
На 15-й позиции расположился экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, а также его сыновья Ромео, Круз, Дэвид и дочь Харпер.
18-м стал нападающий «Локомотива» Федор Смолов. 33-е место получил главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов.
40-м стал баскетболист «Вашингтона» Расселл Уэстбрук. 60-е место занял защитник «Арсенала» Эктор Бельерин.
На 64-е место был помещен хоккеист Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс». 85-е место занял пилот Льюис Хэмилтон.
Первое место разделили шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн.