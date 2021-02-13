Депутат Яшин: «Динамо» – команда тех, кто сажал и расстреливал своих сограждан. А «Спартак» – это те, кого сажали»

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин в день 25-летней годовщины смерти одного из основателей «Спартака» рассказал, почему болеет за красно-белых.

«Всю свою жизнь я болел за московский «Спартак». Это семейная традиция: за красно-белых болели отец и дед. А дядю моего вообще звали Спартак Васильевич. По этому поводу к нашей семье всегда вызывало много вопросов. Ведь мы носители легендарной – но совсем не спартаковской фамилии. Лучший голкипер в истории мирового футбола, Лев Иванович Яшин, больше 20 лет защищал ворота столичного «Динамо».

Так почему же «Спартак», а не «Динамо»? Объясню.

У каждого клуба есть своя история. Когда команда проигрывает, болельщики стараются найти мотивацию для футболистов и часто апеллируют к легендам прошлого. Мол, будьте достойны своих великих предков.

Например, на красно-белых трибунах разворачивают огромный портрет Николая Петровича Старостина, который вместе с братьями основал «Спартак». А вот фанаты «Динамо» вывешивают образ Лаврентия Павловича Берии, главы НКВД, к системе которого клуб относился с первых дней своего существования. Под обоими портретами красуется одинаковая надпись: «Он все видит». Надпись одинаковая, только вот посыл совсем разный. Портрет Старостина – попытка пробудить совесть, фотография Берии – желание вызвать страх.

В 1942 году Берия написал донос на имя Сталина, в котором указывал на «фашистские настроения» и «вражескую работу» Старостиных. В рассекреченных недавно материалах уголовного дела имеются показания «свидетелей» о том, что братья якобы готовили теракт на Красной площади и покушение на самого Сталина.

Старостины были арестованы и отправлены в ГУЛАГ. Николая Петровича помиловали в 1945 году, а остальные его братья отсидели 10 лет от звонка до звонка. В этом разница между «Динамо» и «Спартаком».

– это команда тех, кто сажал и расстреливал своих сограждан. А «Спартак» – это те, кого сажали.

Я уважаю свою фамилию и преклоняюсь перед величием Льва Ивановича Яшина. Но никогда в жизни я не буду болеть за команду НКВДшников, потомки которых вывешивают на трибунах портреты палачей и кичатся тем, от чего стоило бы сгореть со стыда.

Сегодня исполняется ровно 25 лет со дня смерти Николая Петровича Старостина (пост написан 17 февраля – прим. Sports.ru). Я помню, я горжусь», – написал Яшин.

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