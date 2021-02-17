Евгения Павлова: «Мы пролетели с подготовкой к ЧМ. После спринта я в слезах молила спустить меня вниз – не могла больше находиться в горах»

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Российская биатлонистка Евгения Павлова считает, что неудачное выступление команды на чемпионате мира в Поклюке связано с длительным пребыванием в горах.

Последний тренировочный сбор перед ЧМ-2021 команда России проводила в Поклюке.

Сегодня Павлова вместе с Эдуардом Латыповым финишировала 11-й в сингл-миксте.

«Я уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять. Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации.

Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после – спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше», – сказала Павлова.

«Учитывали ли наше мнение? Нет. Спрашивали ли нас? Нет. После спринта я в слезах писала, молила спустить меня вниз, поскольку больше не могла здесь находиться.

У меня есть все переписки. Я больше двух месяцев не опускалась ниже тысячи метров, я никогда в жизни не сидела так долго в горах. У меня слабость, я не сплю.

Нам советовали с этим вопросом обращаться к менеджеру, я знаю, что к Польховскому обращался доктор. Но ответа не последовало. У нас не было выбора, где мы будем жить.

Нам даже не предлагали (переехать). Михаилом Викторовичем Шашиловым был запланирован сбор в Антерсельве, где мы должны были жить внизу. Почему все поменялось, никто не знает», – добавила биатлонистка.

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