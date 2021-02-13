Дмитрий Губерниев: «Наш футбол плох. Это товар для внутреннего пользования»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями после поражения «Краснодара» от загребского (2:3) в первом матче 1/16 финала .

«О футболе не забываем! показал довольно интересный футбол. Пытался именно играть! Но этого не хватает даже, чтобы обыгрывать, а точнее не проигрывать «Загребу» дома.

Как раньше шутили наши иностранные коллеги в легкой атлетике: русские бегают красиво, но медленно. Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования.

«Краснодару» спасибо за попытки. Но до миланов с манчестерами далеко, уже «меньшие» братья все объяснили...😪» – написал Губерниев в телеграм-канале.