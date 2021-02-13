Аньелли и Недвед общаются с Зиданом. Француз считает, что возглавит «Ювентус» рано или поздно (Ok Diario)

«Ювентус» поддерживает контакты с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом, утверждает Ok Diario.

По информации источника, в итальянском клубе осознают, что именно «Ювентус» станет наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Зидана в случае, если он покинет «Реал».

Сообщается, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и вице-президент клуба Павел Недвед, ранее игравший за «Юве», регулярно общаются с французом.

Срок действующего контракта специалиста с «Реалом» истекает в 2022 году, но он может покинуть клуб в конце этого сезона, если команда не выиграет ни одного титула.

В возможном решении Зидана о возвращении в Италии большую роль может сыграть его прошлое в «Ювентусе». Тренер уверен, что рано или поздно возглавит этот клуб. Он хочет вернуться на путь больших побед после неудачного сезона с «Реалом», это важный вызов для него.

Кроме того, в «Ювентусе» хотят, чтобы нападающий Криштиану Роналду снова поработал с Зиданом.