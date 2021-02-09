Экс-врач «Спартака»: «В России самое раннее проводить матчи – 10 марта. Игра в такой холод ни в какие ворота не лезет»

Бывший врач и сборной России Юрий Васильков прокомментировал информацию о возможном переносе матча 1/8 финала Бетсити Кубка России с из-за морозов.

«Футболист борется не только с физической нагрузкой, но и с погодными условиями. В России самое раннее проводить [матчи] – 10 марта, в феврале рано. Игра в такой холод ни в какие ворота не лезет.

«Раньше могли играть в такую погоду, укутывались и чай горячий пили до и после игры, а сейчас уже не так. Раньше почти все игроки были местные, а теперь все по-другому. И футболистам непривычно играть в таких условиях», – заявил Васильков.

В субботу, в день игры, в Москве ожидается температура от минус 16 до минус 21 градусов.