Месси забил 20+ голов за «Барселону» 13-й сезон подряд

играет вничью с (1:1, первый тайм) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 27-й минуте форвард каталонцев реализовал пенальти, назначенный главным судьей Бьорном Куйперсом за фол на хавбеке Френки де Йонге.

Это 20-й гол аргентинца во всех турнирах этого сезона. Таким образом, он в 13-й раз подряд добрался до отметки в 20 и более забитых мячей за сезон.

15 голов пришлись на , 4 – на Лигу чемпионов, 1 – на Кубок Испании. Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

На Sports.ru доступна видеотрансляция матча «Барселона» – «ПСЖ». Также есть текстовый онлайн.