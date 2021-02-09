Месси забил 20+ голов за «Барселону» 13-й сезон подряд

«Барселона» играет вничью с «ПСЖ» (1:1, первый тайм) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 27-й минуте форвард каталонцев Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный главным судьей Бьорном Куйперсом за фол на хавбеке Френки де Йонге.
Это 20-й гол аргентинца во всех турнирах этого сезона. Таким образом, он в 13-й раз подряд добрался до отметки в 20 и более забитых мячей за сезон.
15 голов пришлись на Ла Лигу, 4 – на Лигу чемпионов, 1 – на Кубок Испании. Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.
На Sports.ru доступна видеотрансляция матча «Барселона» – «ПСЖ». Также есть текстовый онлайн.