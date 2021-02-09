Алаба объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона

Защитник «Баварии» объявил об уходе из клуба.

«Я принял решение уйти из «Баварии» по окончании сезона и попробовать что-то новое. Очевидно, это было непростое решение – я был в «Баварии» 13 лет, и этот клуб многое значит для меня», – сказал Алаба.

Алаба присоединился к академии «Баварии» в 2008 году. За первую команду он дебютировал в 2010-м.

В составе мюнхенского клуба он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз – Кубок страны и пять раз – Суперкубок.

Также защитник является 2-кратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Сообщалось, что австриец может продолжить карьеру в «Реале». Также на него претендуют «Челси» и «Ливерпуль».