Гончаренко о Рондоне: «У него было предложение от «МЮ» год назад. ЦСКА нуждался в каком-то форварде после ухода Гайча»

Главный тренер Виктор Гончаренко прокомментировал переход в команду нападающего .

«Рондон в представлении не нуждается. Российские болельщики его хорошо знают. «Рубин», «Зенит», затем английская Премьер-лига. Он имел год назад еще предложение от «Манчестер Юнайтед». Мог перейти в большой клуб.

К счастью нашему, он оказался в ЦСКА. После ухода в аренду Гайча мы нуждались в каком-то форварде.

Если посмотреть на наш чемпионат, пройтись по клубам: «Зенит» – Дзюба и Азмун, «Спартак» – Соболев, ну, Понсе чуть поменьше, «Динамо» – Комличенко. Ну, в «Краснодаре» Берг, может быть, так, не совсем вписывается.

Высокий нападающий, который может хорошо работать спиной к воротам соперника, обладает опытом. По тому, как мы играем в атаке, нужен форвард, способный оказать давление в штрафной площади.

Со всех сторон считаем, что он очень хорошо нам подходит. Хотим как можно быстрее его внедрить», – сказал Гончаренко.