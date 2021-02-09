Хосе Саломон Рондон: «Носить футболку ЦСКА – честь для меня 🔴🔵⚔️🦍»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Китай Хосе Саломон Рондон Далянь Про Футбол

Нападающий Хосе Саломон Рондон поделился эмоциями от перехода в ЦСКА из «Далянь Про» на правах аренды до конца сезона.

«Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА – честь для меня! 🔴🔵⚔️🦍» – написал 31-летний венесуэлец по-русски.

В 2020-м году экс-футболист «Зенита» и «Рубина» забил 9 голов в 16 матчах чемпионата Китая. Его статистику смотрите здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья