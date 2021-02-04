ЦСКА арендовал Рондона. Экс-форвард «Зенита» и «Рубина» провел полтора года в Китае

ЦСКА объявил о трансфере нападающего .

31-летний футболист из Венесуэлы перешел в московский клуб из китайского на правах аренды.

Рондон будет выступать за армейцев до окончания сезона-2020/21.

Хосе Саломон присоединился к команде в Кампоаморе и уже провел первую тренировку.

Футболист сборной Венесуэлы ранее также выступал за такие клубы: «Арагуа» (Венесуэла), «Лас-Пальмас», «Малага» (оба – Испания), «Рубин», «Зенит» (оба – Россия), «Вест Бромвич», «Ньюкасл» (оба – Англия).

В 2020-м году Рондон забил 9 голов в 16 матчах чемпионата Китая. Его статистику смотрите здесь.

Фото: сайт ЦСКА