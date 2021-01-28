Рондон подтвердил, что близок к возвращению в Россию

Бывший нападающий и подтвердил, что близок к возвращению в Россию.

«Скорее да, чем нет», – сказал форвард, отвечая на вопрос о возможном переходе в .

Ранее стало известно, что трансфер 31-летнего футболиста в московскую команду согласован.

Ожидается, что в ближайшее время венесуэлец должен пройти медосмотр, и если все пройдет успешно, он подпишет контракт.

Рондон выступает за китайский . Срок его контракта с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Нападающий также известен по выступлениям за , , «Малагу» и . Его статистику можно найти здесь.