Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Хосе Саломон Рондон подтвердил, что близок к возвращению в Россию.
«Скорее да, чем нет», – сказал форвард, отвечая на вопрос о возможном переходе в ЦСКА.
Ранее стало известно, что трансфер 31-летнего футболиста в московскую команду согласован.
Ожидается, что в ближайшее время венесуэлец должен пройти медосмотр, и если все пройдет успешно, он подпишет контракт.
Рондон выступает за китайский «Далянь». Срок его контракта с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Нападающий также известен по выступлениям за «Вест Бромвич», «Ньюкасл», «Малагу» и «Лас-Пальмас». Его статистику можно найти здесь.