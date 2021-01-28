Рондон подтвердил, что близок к возвращению в Россию

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Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Хосе Саломон Рондон подтвердил, что близок к возвращению в Россию.

«Скорее да, чем нет», – сказал форвард, отвечая на вопрос о возможном переходе в ЦСКА.

Ранее стало известно, что трансфер 31-летнего футболиста в московскую команду согласован.

Ожидается, что в ближайшее время венесуэлец должен пройти медосмотр, и если все пройдет успешно, он подпишет контракт.

Рондон выступает за китайский «Далянь». Срок его контракта с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. 

Нападающий также известен по выступлениям за «Вест Бромвич», «Ньюкасл», «Малагу» и «Лас-Пальмас». Его статистику можно найти здесь.

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