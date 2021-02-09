Малком: «Мой игровой менталитет меняется на тот, что подходит РПЛ. Верю, что буду чаще забивать»

Полузащитник Малком в интервью Sports.ru вспомнил о том, почему мало забивает дальними ударами.

– Когда вы переходили в «Зенит», вас сравнивали с Халком: игра справа, рабочая левая нога. На Sports.ru тогда же вышел текст, где мы вас сравнивали с : хоть вы играете и на разных краях, после смещений в середину предпочитаете улучшить ситуацию, а не бить издали. Какое сравнение точнее?

– Возможно, у меня есть сходство с в ударе, но все-таки он бьет слишком мощно, во мне нет такой силы.

Неймар – один из лучших игроков мира, Халк – супер, но мне хочется, чтобы меня не сравнивали с ними, а говорили, что есть такой игрок, как Малком. Стиль игры может быть похож, но не более.

– Вы сказали, что в ваших ударах нет халковской силы, но в вы достаточно часто забивали дальними ударами. В «Зените» был гол «Сочи» – и все. Почему так?

– В «Бордо» у меня было много свободного пространства, поэтому было время для разгона и ударов.

Дальше я перешел в «Барселону» и столкнулся с совсем другим характером матчей: почти все соперники обороняются глубоко, все десять игроков за линией мяча. Отчасти из-за этого в «Барсе» я стал меньше бить, зато чаще комбинировать.

В Россию я переехал с барселонским менталитетом – заточенность на пас, постоянный контроль мяча. Да, нигде не запрещалось обыгрывать один в один, но потом нужно найти партнера и отдать пас.

На адаптацию я потратил год. Сейчас я понимаю, что действительно должен бить чаще, знаю, что могу это делать качественно.

Есть и второй фактор – травмы. Когда возвращаешься на поле после полугодичного отсутствия, немного боишься бить в полную силу, страх уходит только со временем.

Сейчас чувствую, что мой игровой менталитет меняется на тот, что подходит . Верю, что во второй части сезона вы увидите Малкома, который будет чаще забивать и в целом принесет «Зениту» намного больше пользы, – сказал бразилец.

Интервью Малкома: как пережил травмы (не досматривал матчи) и почему в «Зените» мало забивает издали